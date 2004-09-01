Рейтинг хостингов

Хотите видеть цены в долларах?
30 дн. тестовый хостинг
Рейтинг 9.9
Россия
С 2007 года
обзор
Beget отзывы273
тарифы
Стоимость хостинга:
от 520  / мес.
аптайм 99.98%
аптайм
В июне 99.98% ?
был недоступен 9 мин.
В июне аптайм составил 99.98% ?
Хостинг был недоступен 9 мин.
Аптайм за другой период  →
IPv4 158 / мес. ?
возврат остатка ?
история тарифов?
развернуть
Стоимость хостинга: от 520  / мес.
все тарифы
тариф сайтов диск базы данных стоимость
Blog
SSL
 5 шт. 12 Гб
NVM
 неогранич. 520 / меc. 5 040 / год
%
Start
SSL
 12 шт. 35 Гб
NVM
 740 / меc. 7 080 / год
%
Noble
SSL
 20 шт. 45 Гб
NVM
 820 / меc. 8 040 / год
%
Great
SSL
 35 шт. 55 Гб
NVM
 980 / меc. 9 480 / год
%
Town
SSL
 65 шт. 90 Гб
NVM
 1 690 / меc. 16 200 / год
%
City
SSL
 90 шт. 110 Гб
NVM
 2 590 / меc. 24 960 / год
%
Mega
SSL
 неогранич. 150 Гб
NVM
 4 290 / меc. 41 160 / год
%
Специальные CMS-тарифы
 Bitrix-1
SSL
 12 шт.
1C
 55 Гб
NVM
 1 650 / меc. 16 200 / год
%
Bitrix-2
SSL
 25 шт.
1C
 90 Гб
NVM
 2 800 / меc. 28 200 / год
%
Bitrix-3
SSL
 65 шт.
1C
 120 Гб
NVM
 4 650 / меc. 45 000 / год
%
развернуть тарифы
10 дн. тестовый хостинг
Рейтинг 9.4
Россия
С 2006 года
обзор
TimeWeb отзывы304
тарифы
Стоимость хостинга:
от 393  / мес.
HOSTERSRU2%
промокод3
аптайм 99.98%
аптайм
В июне 99.98% ?
был недоступен 9 мин.
HOSTERSRU2% Промокод на месяц виртуального хостинга в подарок при годовой оплате. Есть еще 2 купона  →
В июне аптайм составил 99.98% ?
Хостинг был недоступен 9 мин.
Аптайм за другой период  →
Защита от DDoS платно?
IPv4 150 / мес. ?
возврат остатка ?
история тарифов?
развернуть
Стоимость хостинга: от 393  / мес.
все тарифы
купоны3
тариф сайтов диск базы данных стоимость
Year
SSL
 2 шт. 15 Гб
NVM
 2 БД 393 / меc. 2 928 / год
%
Optimo
SSL
 15 шт. 40 Гб
NVM
 неогранич. 634 / меc. 4 704 / год
%
Century
SSL
 35 шт. 50 Гб
NVM
 887 / меc. 6 636 / год
%
Millennium
SSL
 60 шт. 60 Гб
NVM
 1 285 / меc. 9 672 / год
%
Специальные CMS-тарифы
 1Сайт
SSL
 1 шт.
1C
 15 Гб
NVM
 852 / меc. 6 444 / год
%
Eterno
SSL
 50 шт.
1C
 80 Гб
NVM
 2 473 / меc. 18 408 / год
%
Premium
SSL
 1000 шт.
1C
 150 Гб
NVM
 5 388 / меc. 49 680 / год
%
Старт
!
SSL
 10 шт.
CMS
 10 Гб
SSD
 660 / меc. 7 920 / год
PRO
!
SSL
 30 шт.
CMS
 20 Гб
SSD
 2 846 / меc. 34 152 / год
Базовый 1 шт.
 
 неогр.
SSD
 299 / меc. 2 508 / год
%
Оптимальный
!
SSL
 5 шт.
 
 449 / меc. 4 308 / год
%
Расширенный
!
SSL
 20 шт.
 
 1 599 / меc. 16 788 / год
%
развернуть тарифы
30 дн. тестовый хостинг
Рейтинг 9.3
Россия
С 2003 года
обзор
HostLand отзывы239
тарифы
Стоимость хостинга:
от 249  / мес.
аптайм 100%
аптайм
В июне 100%
был всегда доступен
В июне аптайм составил 100% ?
Хостинг был всегда доступен
Аптайм за другой период  →
Защита от DDoS бесплатно?
полный манибек: 30 дн. ?
возврат остатка ?
история тарифов?
развернуть
Стоимость хостинга: от 249  / мес.
все тарифы
тариф сайтов диск базы данных стоимость
Green
SSL
 2 шт. 10 Гб
NVM
 неогранич. 249 / меc. 2 364 / год
%
Red
SSL
 10 шт. 30 Гб
NVM
 372 / меc. 3 372 / год
%
Black
SSL
 25 шт. 40 Гб
NVM
 521 / меc. 4 752 / год
%
Космос-1
SSL
 неогранич. 50 Гб
SSD
 734 / меc. 7 548 / год
%
Космос-2
SSL
 100 Гб
SSD
 1 154 / меc. 11 904 / год
%
Космос-3
SSL
 200 Гб
SSD
 1 469 / меc. 15 108 / год
%
Специальные CMS-тарифы
 Bitrix Master
SSL
 неогр. шт.
1C
 5 Гб
NVM
 315 / меc. 3 156 / год
%
Bitrix Profy
SSL
 15 Гб
NVM
 630 / меc. 6 300 / год
%
Базовый
SSL
 1 шт.
 
 10 Гб
NVM
 209 / меc. 2 004 / год
%
Продвинутый
SSL
 5 шт.
 
 20 Гб
NVM
 524 / меc. 5 028 / год
%
развернуть тарифы
14 дн. тестовый хостинг
Рейтинг 8.1
Россия
С 2012 года
обзор
SmartApe отзывы74
тарифы
Стоимость хостинга:
от 295  / мес.
аптайм 99.97%
аптайм
В июне 99.97% ?
был недоступен 15 мин.
В июне аптайм составил 99.97% ?
Хостинг был недоступен 15 мин.
Аптайм за другой период  →
Защита от DDoS бесплатно?
IPv4 195 / мес. ?
возврат остатка ?
история тарифов?
развернуть
Стоимость хостинга: от 295  / мес.
все тарифы
тариф сайтов диск базы данных стоимость
Безлимитный
SSL
 неогранич. 100 Гб
NVM
 неогранич. 295 / меc. 2 340 / год
%
Специальные CMS-тарифы
SSL
 неогр. шт.
1C
 100 Гб
NVM
 495 / меc. 3 420 / год
%
развернуть тарифы
Хостинг AdminVPS
7 дн. тестовый хостинг
Рейтинг 8.7
Россия
С 2012 года
обзор
AdminVPS отзывы269
тарифы
Стоимость хостинга:
от 129  / мес.
SECRET+%
промокод1
аптайм 99.94%
аптайм
В июне 99.94% ?
был недоступен 27 мин.
SECRET+% Промокод на скидку 60% однократно на любую услугу.
В июне аптайм составил 99.94% ?
Хостинг был недоступен 27 мин.
Аптайм за другой период  →
😊
Андрей Медков
:
ой проблемой, связанной с настройками, и обратился в техподдержку через систему тикетов. Ответ был оперативный, проблему решили эффективно. В целом, Ad
<>
Защита от DDoS бесплатно. Есть платная опция?
IPv4 249 / мес. ?
возврат остатка ?
история тарифов?
развернуть
Стоимость хостинга: от 129  / мес.
все тарифы
купоны1
тариф сайтов диск базы данных стоимость
Promo
SSL
 1 шт. 2 Гб
NVM
 1 БД 129 / меc. 1 315 / год
%
Promo
SSL
 2 шт. 5 Гб
NVM
 неогранич. 149 / меc. 1 519 / год
%
Promo
SSL
 2 БД 149 / меc. 1 519 / год
%
Start
SSL
 5 шт. 15 Гб
NVM
 неогранич. 249 / меc. 2 539 / год
%
Start
SSL
 5 Гб
NVM
 5 БД 249 / меc. 2 539 / год
%
Start
SSL
 10 Гб
NVM
 249 / меc. 2 539 / год
%
Standart
SSL
 15 шт. 30 Гб
NVM
 неогранич. 359 / меc. 3 661 / год
%
Standart
SSL
 10 шт. 10 Гб
NVM
 10 БД 369 / меc. 3 763 / год
%
Vip
SSL
 50 шт. 20 Гб
NVM
 50 БД 399 / меc. 4 070 / год
%
Standart
SSL
 10 шт. 10 БД 399 / меc. 4 069 / год
%
Pro
SSL
 25 шт. 40 Гб
NVM
 неогранич. 499 / меc. 5 089 / год
%
Pro
SSL
 15 шт. 30 Гб
NVM
 15 БД 499 / меc. 5 089 / год
%
Pro
SSL
 25 шт. 15 Гб
NVM
 25 БД 619 / меc. 6 313 / год
%
Vip
SSL
 20 шт. 40 Гб
NVM
 20 БД 659 / меc. 6 721 / год
%
Vip
SSL
 50 шт. 60 Гб
NVM
 неогранич. 719 / меc. 7 333 / год
%
Специальные CMS-тарифы
 Bitrix0
SSL
 1 шт.
1C
 2 Гб
NVM
 189 / меc. 1 927 / год
%
Bitrix1
SSL
 2 шт.
1C
 10 Гб
NVM
 499 / меc. 5 089 / год
%
Bitrix2
SSL
 15 шт.
1C
 30 Гб
NVM
 859 / меc. 8 761 / год
%
Bitrix3
SSL
 30 шт.
1C
 60 Гб
NVM
 1 359 / меc. 13 861 / год
%
Bitrix4
SSL
 70 шт.
1C
 90 Гб
NVM
 1 849 / меc. 18 859 / год
%
развернуть тарифы
Хостинг Friendhosting
Рейтинг 8.6
Болгария
С 2009 года
обзор
Friendhosting отзывы100
тарифы
Стоимость хостинга:
от 186  / мес.
аптайм 100%
аптайм
В июне 100%
был всегда доступен
В июне аптайм составил 100% ?
Хостинг был всегда доступен
Аптайм за другой период  →
😊
Ruslan Khusyainov
:
сервис на агрегаторе цен по VPS. Сразу купил на месяц для пробы. Ценник ниже других, поддержка на русском языке. Оплаты есть откуда угодно ( в моем с
<>
IPv4 2.99 ≈ 280 / мес. ?
IPv6 0.01 ≈ 1 / мес. ?
возврат остатка ?
история тарифов?
развернуть
Стоимость хостинга: от 186  / мес.
все тарифы
тариф сайтов диск базы данных стоимость
Small
SSL
 2 шт. 5 Гб
NVM
 неогранич. € 1.99 ≈ 186 / меc. € 21.49 ≈ 2 009 / год
%
Medium
SSL
 5 шт. 10 Гб
NVM
 € 2.99 ≈ 280 / меc. € 32.29 ≈ 3 018 / год
%
Large
SSL
 10 шт. 15 Гб
NVM
 € 4.99 ≈ 466 / меc. € 53.89 ≈ 5 038 / год
%
Super
SSL
 15 шт. 20 Гб
NVM
 € 7.49 ≈ 700 / меc. € 80.89 ≈ 7 562 / год
%
развернуть тарифы
Хостинг Fornex
7 дн. тестовый хостинг
Рейтинг 8.5
Германия
С 2007 года
обзор
Fornex отзывы76
тарифы
Стоимость хостинга:
от 488  / мес.
Fornexhost10%
промокод1
аптайм 99.96%
аптайм
В июне 99.96% ?
был недоступен 18 мин.
Fornexhost10% Промокод на скидку 10% на все услуги кроме покупки доменов.
В июне аптайм составил 99.96% ?
Хостинг был недоступен 18 мин.
Аптайм за другой период  →
полный манибек: 7 дн. ?
возврат остатка ?
история тарифов?
развернуть
Стоимость хостинга: от 488  / мес.
все тарифы
купоны1
тариф сайтов диск базы данных стоимость
WEB-25
SSL
 25 шт. 20 Гб
NVM
 неогранич. 488 / меc. 4 685 / год
%
WEB-50
SSL
 50 шт. 35 Гб
NVM
 780 / меc. 7 488 / год
%
WEB-75
SSL
 75 шт. 50 Гб
NVM
 1 073 / меc. 10 300 / год
%
WEB-100
SSL
 100 шт. 65 Гб
NVM
 1 365 / меc. 13 104 / год
%
развернуть тарифы
Хостинг Cloud4box
30 дн. тестовый хостинг
Рейтинг 8.5
Россия
С 2015 года
обзор
Cloud4box отзывы174
тарифы
Стоимость хостинга:
от 88  / мес.
3369_7340%
промокод1
аптайм 99.92%
аптайм
В июне 99.92% ?
был недоступен 33 мин.
3369_7340% Промо-код на все услуги.
В июне аптайм составил 99.92% ?
Хостинг был недоступен 33 мин.
Аптайм за другой период  →
✌️
Алексей Власов
:
участвовать в различных акциях и реферальной программе. Техническая поддержка у них адекватная. Регулярно обращался к ним, когда нужно было разобратьс
<>
Защита от DDoS бесплатно?
возврат остатка ?
история тарифов?
развернуть
Стоимость хостинга: от 88  / мес.
все тарифы
купоны1
тариф сайтов диск базы данных стоимость
Basic
 
SSL
 35 шт. 5 - 85 Гб
SSD
 неогранич. от 88 / меc. от 1 056 / год
Pro
!
 
SSL
 неогранич. 100 - 1000 Гб
SSD
 от 611 / меc. от 7 332 / год
развернуть тарифы
Хостинг Webhost1
30 дн. тестовый хостинг
Рейтинг 8.2
Россия
С 2008 года
обзор
Webhost1 отзывы120
тарифы
Стоимость хостинга:
от 300  / мес.
5cc5e6-10%
промокод1
аптайм 99.95%
аптайм
В июне 99.95% ?
был недоступен 21 мин.
5cc5e6-10% Промокод на скидку 10% единоразово на любую услугу.
В июне аптайм составил 99.95% ?
Хостинг был недоступен 21 мин.
Аптайм за другой период  →
✌️
Андрей Калмыков
:
ржки Webhost справляются с этим отлично! И скорость работы моментальная, хоть по телефону, хоть в переписке. В общем, желаю развития и процветания сер
<>
Защита от DDoS бесплатно?
IPv4 150 / мес. ?
возврат остатка ?
история тарифов?
развернуть
Стоимость хостинга: от 300  / мес.
все тарифы
купоны1
тариф сайтов диск базы данных стоимость
NVME 15 GB
SSL
 неогранич. 15 Гб
NVM
 неогранич. 300 / меc. 3 060 / год
%
NVME 25 GB
SSL
 25 Гб
NVM
 410 / меc. 4 182 / год
%
NVME 35 GB
SSL
 35 Гб
NVM
 550 / меc. 5 610 / год
%
VIP 50 GB
!
IP
SSL
 50 Гб
NVM
 1 600 / меc. 16 320 / год
%
VIP 70 GB
!
IP
SSL
 70 Гб
NVM
 2 100 / меc. 21 420 / год
%
VIP 90 GB
!
IP
SSL
 90 Гб
NVM
 2 700 / меc. 27 540 / год
%
Специальные CMS-тарифы
 1C-Bitrix 40 GB
SSL
 неогр. шт.
1C
 40 Гб
SSD
 1 000 / меc. 10 200 / год
%
1C-Bitrix 70 GB
SSL
 70 Гб
SSD
 2 000 / меc. 20 400 / год
%
1C-Bitrix 100 GB
SSL
 100 Гб
SSD
 3 000 / меc. 30 600 / год
%
WordPress
!
SSL
 неогр. шт.
CMS
 15 Гб
SSD
 300 / меc. 3 060 / год
%
развернуть тарифы
Хостинг Zomro
30 дн. тестовый хостинг
Рейтинг 8.1
Латвия
С 2014 года
обзор
Zomro отзывы176
тарифы
Стоимость хостинга:
от 372  / мес.
zomro_47341%
промокод1
аптайм 99.98%
аптайм
В июне 99.98% ?
был недоступен 9 мин.
zomro_47341% Промо-код на все услуги.
В июне аптайм составил 99.98% ?
Хостинг был недоступен 9 мин.
Аптайм за другой период  →
✌️
Animelivenet animelivenet
:
е настроен. Сказать, что я был удивлен, ни сказать ничего. Очень быстро реагируют на тикеты, в любой момент ответят на Ваш вопрос. В общем лучшей подд
<>
Защита от DDoS бесплатно?
возврат остатка ?
история тарифов?
развернуть
Стоимость хостинга: от 372  / мес.
все тарифы
купоны1
тариф сайтов диск базы данных стоимость
Affordable
SSL
 5 шт. 10 Гб
NVM
 10 БД € 3.98 ≈ 372 / меc. € 42.03 ≈ 3 929 / год
%
Favourable
SSL
 20 шт. 20 Гб
NVM
 неогранич. € 6.98 ≈ 652 / меc. € 73.71 ≈ 6 890 / год
%
Optimal
SSL
 40 шт. 30 Гб
NVM
 € 9.98 ≈ 933 / меc. € 105.39 ≈ 9 852 / год
%
Corporate
SSL
 неогранич. 50 Гб
NVM
 € 14.98 ≈ 1 400 / меc. € 158.19 ≈ 14 787 / год
%
развернуть тарифы
На этой странице представлен рейтинг провайдеров виртуального хостинга. Мы собрали информацию о различных хостинговых компаниях, их тарифах, характеристиках и отзывах пользователей, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор. Рейтинг позволяет быстро оценить предложения на рынке и найти надежного поставщика услуг для вашего сайта.

Виртуальный хостинг (shared hosting) — это самый популярный и доступный вид хостинга, идеально подходящий для большинства веб-сайтов: от личных блогов и сайтов-визиток до небольших интернет-магазинов и форумов. Его суть заключается в том, что ресурсы одного физического сервера делятся между множеством пользователей. Это значительно снижает стоимость услуги, делая ее доступной даже при ограниченном бюджете.

При выборе виртуального хостинга важно обращать внимание на ряд ключевых параметров: доступное дисковое пространство, количество сайтов и баз данных, поддерживаемые технологии (PHP, MySQL, Python и т.д.), наличие SSL-сертификата, удобство панели управления и, конечно, качество технической поддержки. Наш рейтинг надежных хостинг-провайдеров учитывает эти и другие факторы, включая стабильность работы серверов и отзывы реальных клиентов, чтобы предоставить вам объективную картину.

Несмотря на привлекательную цену, у виртуального хостинга есть и свои ограничения. Поскольку ресурсы сервера общие, активность «соседей» может повлиять на производительность вашего сайта. Также могут существовать лимиты на нагрузку процессора или использование оперативной памяти. Именно поэтому выбор проверенного провайдера с хорошей репутацией, которого легко найти в нашем рейтинге, особенно важен для стабильной работы вашего проекта.