Рейтинг хостингов

|тариф
|сайтов
|диск
|базы данных
|стоимость
|
|Blog
|
SSL
|5 шт.
|12 Гб
NVM
|неогранич.
|520 ₽ / меc.
|5 040 ₽ / год
|
%
|
|Start
|
SSL
|12 шт.
|35 Гб
NVM
|740 ₽ / меc.
|7 080 ₽ / год
|
%
|
|Noble
|
SSL
|20 шт.
|45 Гб
NVM
|820 ₽ / меc.
|8 040 ₽ / год
|
%
|
|Great
|
SSL
|35 шт.
|55 Гб
NVM
|980 ₽ / меc.
|9 480 ₽ / год
|
%
|
|Town
|
SSL
|65 шт.
|90 Гб
NVM
|1 690 ₽ / меc.
|16 200 ₽ / год
|
%
|
|City
|
SSL
|90 шт.
|110 Гб
NVM
|2 590 ₽ / меc.
|24 960 ₽ / год
|
%
|
|Mega
|
SSL
|неогранич.
|150 Гб
NVM
|4 290 ₽ / меc.
|41 160 ₽ / год
|
%
Специальные CMS-тарифы
|
|Bitrix-1
|
SSL
|12 шт.
1C
|55 Гб
NVM
|1 650 ₽ / меc.
|16 200 ₽ / год
|
%
|
|Bitrix-2
|
SSL
|25 шт.
1C
|90 Гб
NVM
|2 800 ₽ / меc.
|28 200 ₽ / год
|
%
|
|Bitrix-3
|
SSL
|65 шт.
1C
|120 Гб
NVM
|4 650 ₽ / меc.
|45 000 ₽ / год
|
%
|тариф
|сайтов
|диск
|базы данных
|стоимость
|
|Year
|
SSL
|2 шт.
|15 Гб
NVM
|2 БД
|393 ₽ / меc.
|2 928 ₽ / год
|
%
|
|Optimo
|
SSL
|15 шт.
|40 Гб
NVM
|неогранич.
|634 ₽ / меc.
|4 704 ₽ / год
|
%
|
|Century
|
SSL
|35 шт.
|50 Гб
NVM
|887 ₽ / меc.
|6 636 ₽ / год
|
%
|
|Millennium
|
SSL
|60 шт.
|60 Гб
NVM
|1 285 ₽ / меc.
|9 672 ₽ / год
|
%
Специальные CMS-тарифы
|
|1Сайт
|
SSL
|1 шт.
1C
|15 Гб
NVM
|852 ₽ / меc.
|6 444 ₽ / год
|
%
|
|Eterno
|
SSL
|50 шт.
1C
|80 Гб
NVM
|2 473 ₽ / меc.
|18 408 ₽ / год
|
%
|
|Premium
|
SSL
|1000 шт.
1C
|150 Гб
NVM
|5 388 ₽ / меc.
|49 680 ₽ / год
|
%
|
|Старт
!
|
SSL
|10 шт.
CMS
|10 Гб
SSD
|660 ₽ / меc.
|7 920 ₽ / год
|
|PRO
!
|
SSL
|30 шт.
CMS
|20 Гб
SSD
|2 846 ₽ / меc.
|34 152 ₽ / год
|
|Базовый
|1 шт.
|неогр.
SSD
|299 ₽ / меc.
|2 508 ₽ / год
|
%
|
|Оптимальный
!
|
SSL
|5 шт.
|449 ₽ / меc.
|4 308 ₽ / год
|
%
|
|Расширенный
!
|
SSL
|20 шт.
|1 599 ₽ / меc.
|16 788 ₽ / год
|
%
Хостинг был всегда доступен
Аптайм за другой период →
|тариф
|сайтов
|диск
|базы данных
|стоимость
|
|Green
|
SSL
|2 шт.
|10 Гб
NVM
|неогранич.
|249 ₽ / меc.
|2 364 ₽ / год
|
%
|
|Red
|
SSL
|10 шт.
|30 Гб
NVM
|372 ₽ / меc.
|3 372 ₽ / год
|
%
|
|Black
|
SSL
|25 шт.
|40 Гб
NVM
|521 ₽ / меc.
|4 752 ₽ / год
|
%
|
|Космос-1
|
SSL
|неогранич.
|50 Гб
SSD
|734 ₽ / меc.
|7 548 ₽ / год
|
%
|
|Космос-2
|
SSL
|100 Гб
SSD
|1 154 ₽ / меc.
|11 904 ₽ / год
|
%
|
|Космос-3
|
SSL
|200 Гб
SSD
|1 469 ₽ / меc.
|15 108 ₽ / год
|
%
Специальные CMS-тарифы
|
|Bitrix Master
|
SSL
|неогр. шт.
1C
|5 Гб
NVM
|315 ₽ / меc.
|3 156 ₽ / год
|
%
|
|Bitrix Profy
|
SSL
|15 Гб
NVM
|630 ₽ / меc.
|6 300 ₽ / год
|
%
|
|Базовый
|
SSL
|1 шт.
|10 Гб
NVM
|209 ₽ / меc.
|2 004 ₽ / год
|
%
|
|Продвинутый
|
SSL
|5 шт.
|20 Гб
NVM
|524 ₽ / меc.
|5 028 ₽ / год
|
%
Хостинг был недоступен 15 мин.
Аптайм за другой период →
|тариф
|сайтов
|диск
|базы данных
|стоимость
|
|Безлимитный
|
SSL
|неогранич.
|100 Гб
NVM
|неогранич.
|295 ₽ / меc.
|2 340 ₽ / год
|
%
Специальные CMS-тарифы
|
|1С
|
SSL
|неогр. шт.
1C
|100 Гб
NVM
|495 ₽ / меc.
|3 420 ₽ / год
|
%
Хостинг был недоступен 27 мин.
Аптайм за другой период →
|тариф
|сайтов
|диск
|базы данных
|стоимость
|
|Promo
|
SSL
|1 шт.
|2 Гб
NVM
|1 БД
|129 ₽ / меc.
|1 315 ₽ / год
|
%
|
|Promo
|
SSL
|2 шт.
|5 Гб
NVM
|неогранич.
|149 ₽ / меc.
|1 519 ₽ / год
|
%
|
|Promo
|
SSL
|2 БД
|149 ₽ / меc.
|1 519 ₽ / год
|
%
|
|Start
|
SSL
|5 шт.
|15 Гб
NVM
|неогранич.
|249 ₽ / меc.
|2 539 ₽ / год
|
%
|
|Start
|
SSL
|5 Гб
NVM
|5 БД
|249 ₽ / меc.
|2 539 ₽ / год
|
%
|
|Start
|
SSL
|10 Гб
NVM
|249 ₽ / меc.
|2 539 ₽ / год
|
%
|
|Standart
|
SSL
|15 шт.
|30 Гб
NVM
|неогранич.
|359 ₽ / меc.
|3 661 ₽ / год
|
%
|
|Standart
|
SSL
|10 шт.
|10 Гб
NVM
|10 БД
|369 ₽ / меc.
|3 763 ₽ / год
|
%
|
|Vip
|
SSL
|50 шт.
|20 Гб
NVM
|50 БД
|399 ₽ / меc.
|4 070 ₽ / год
|
%
|
|Standart
|
SSL
|10 шт.
|10 БД
|399 ₽ / меc.
|4 069 ₽ / год
|
%
|
|Pro
|
SSL
|25 шт.
|40 Гб
NVM
|неогранич.
|499 ₽ / меc.
|5 089 ₽ / год
|
%
|
|Pro
|
SSL
|15 шт.
|30 Гб
NVM
|15 БД
|499 ₽ / меc.
|5 089 ₽ / год
|
%
|
|Pro
|
SSL
|25 шт.
|15 Гб
NVM
|25 БД
|619 ₽ / меc.
|6 313 ₽ / год
|
%
|
|Vip
|
SSL
|20 шт.
|40 Гб
NVM
|20 БД
|659 ₽ / меc.
|6 721 ₽ / год
|
%
|
|Vip
|
SSL
|50 шт.
|60 Гб
NVM
|неогранич.
|719 ₽ / меc.
|7 333 ₽ / год
|
%
Специальные CMS-тарифы
|
|Bitrix0
|
SSL
|1 шт.
1C
|2 Гб
NVM
|189 ₽ / меc.
|1 927 ₽ / год
|
%
|
|Bitrix1
|
SSL
|2 шт.
1C
|10 Гб
NVM
|499 ₽ / меc.
|5 089 ₽ / год
|
%
|
|Bitrix2
|
SSL
|15 шт.
1C
|30 Гб
NVM
|859 ₽ / меc.
|8 761 ₽ / год
|
%
|
|Bitrix3
|
SSL
|30 шт.
1C
|60 Гб
NVM
|1 359 ₽ / меc.
|13 861 ₽ / год
|
%
|
|Bitrix4
|
SSL
|70 шт.
1C
|90 Гб
NVM
|1 849 ₽ / меc.
|18 859 ₽ / год
|
%
Хостинг был всегда доступен
Аптайм за другой период →
|тариф
|сайтов
|диск
|базы данных
|стоимость
|
|Small
|
SSL
|2 шт.
|5 Гб
NVM
|неогранич.
|€ 1.99 ≈
|186 ₽ / меc.
|€ 21.49 ≈
|2 009 ₽ / год
|
%
|
|Medium
|
SSL
|5 шт.
|10 Гб
NVM
|€ 2.99 ≈
|280 ₽ / меc.
|€ 32.29 ≈
|3 018 ₽ / год
|
%
|
|Large
|
SSL
|10 шт.
|15 Гб
NVM
|€ 4.99 ≈
|466 ₽ / меc.
|€ 53.89 ≈
|5 038 ₽ / год
|
%
|
|Super
|
SSL
|15 шт.
|20 Гб
NVM
|€ 7.49 ≈
|700 ₽ / меc.
|€ 80.89 ≈
|7 562 ₽ / год
|
%
Хостинг был недоступен 18 мин.
Аптайм за другой период →
|тариф
|сайтов
|диск
|базы данных
|стоимость
|
|WEB-25
|
SSL
|25 шт.
|20 Гб
NVM
|неогранич.
|488 ₽ / меc.
|4 685 ₽ / год
|
%
|
|WEB-50
|
SSL
|50 шт.
|35 Гб
NVM
|780 ₽ / меc.
|7 488 ₽ / год
|
%
|
|WEB-75
|
SSL
|75 шт.
|50 Гб
NVM
|1 073 ₽ / меc.
|10 300 ₽ / год
|
%
|
|WEB-100
|
SSL
|100 шт.
|65 Гб
NVM
|1 365 ₽ / меc.
|13 104 ₽ / год
|
%
Хостинг был недоступен 33 мин.
Аптайм за другой период →
|тариф
|сайтов
|диск
|базы данных
|стоимость
|
|Basic
|
SSL
|35 шт.
|5 - 85 Гб
SSD
|неогранич.
|от 88 ₽ / меc.
|от 1 056 ₽ / год
|
|Pro
!
|
SSL
|неогранич.
|100 - 1000 Гб
SSD
|от 611 ₽ / меc.
|от 7 332 ₽ / год
Хостинг был недоступен 21 мин.
Аптайм за другой период →
|тариф
|сайтов
|диск
|базы данных
|стоимость
|
|NVME 15 GB
|
SSL
|неогранич.
|15 Гб
NVM
|неогранич.
|300 ₽ / меc.
|3 060 ₽ / год
|
%
|
|NVME 25 GB
|
SSL
|25 Гб
NVM
|410 ₽ / меc.
|4 182 ₽ / год
|
%
|
|NVME 35 GB
|
SSL
|35 Гб
NVM
|550 ₽ / меc.
|5 610 ₽ / год
|
%
|
|VIP 50 GB
!
|
IP
SSL
|50 Гб
NVM
|1 600 ₽ / меc.
|16 320 ₽ / год
|
%
|
|VIP 70 GB
!
|
IP
SSL
|70 Гб
NVM
|2 100 ₽ / меc.
|21 420 ₽ / год
|
%
|
|VIP 90 GB
!
|
IP
SSL
|90 Гб
NVM
|2 700 ₽ / меc.
|27 540 ₽ / год
|
%
Специальные CMS-тарифы
|
|1C-Bitrix 40 GB
|
SSL
|неогр. шт.
1C
|40 Гб
SSD
|1 000 ₽ / меc.
|10 200 ₽ / год
|
%
|
|1C-Bitrix 70 GB
|
SSL
|70 Гб
SSD
|2 000 ₽ / меc.
|20 400 ₽ / год
|
%
|
|1C-Bitrix 100 GB
|
SSL
|100 Гб
SSD
|3 000 ₽ / меc.
|30 600 ₽ / год
|
%
|
|WordPress
!
|
SSL
|неогр. шт.
CMS
|15 Гб
SSD
|300 ₽ / меc.
|3 060 ₽ / год
|
%
|тариф
|сайтов
|диск
|базы данных
|стоимость
|
|Affordable
|
SSL
|5 шт.
|10 Гб
NVM
|10 БД
|€ 3.98 ≈
|372 ₽ / меc.
|€ 42.03 ≈
|3 929 ₽ / год
|
%
|
|Favourable
|
SSL
|20 шт.
|20 Гб
NVM
|неогранич.
|€ 6.98 ≈
|652 ₽ / меc.
|€ 73.71 ≈
|6 890 ₽ / год
|
%
|
|Optimal
|
SSL
|40 шт.
|30 Гб
NVM
|€ 9.98 ≈
|933 ₽ / меc.
|€ 105.39 ≈
|9 852 ₽ / год
|
%
|
|Corporate
|
SSL
|неогранич.
|50 Гб
NVM
|€ 14.98 ≈
|1 400 ₽ / меc.
|€ 158.19 ≈
|14 787 ₽ / год
|
%
На этой странице представлен рейтинг провайдеров виртуального хостинга. Мы собрали информацию о различных хостинговых компаниях, их тарифах, характеристиках и отзывах пользователей, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор. Рейтинг позволяет быстро оценить предложения на рынке и найти надежного поставщика услуг для вашего сайта.
Виртуальный хостинг (shared hosting) — это самый популярный и доступный вид хостинга, идеально подходящий для большинства веб-сайтов: от личных блогов и сайтов-визиток до небольших интернет-магазинов и форумов. Его суть заключается в том, что ресурсы одного физического сервера делятся между множеством пользователей. Это значительно снижает стоимость услуги, делая ее доступной даже при ограниченном бюджете.
При выборе виртуального хостинга важно обращать внимание на ряд ключевых параметров: доступное дисковое пространство, количество сайтов и баз данных, поддерживаемые технологии (PHP, MySQL, Python и т.д.), наличие SSL-сертификата, удобство панели управления и, конечно, качество технической поддержки. Наш рейтинг надежных хостинг-провайдеров учитывает эти и другие факторы, включая стабильность работы серверов и отзывы реальных клиентов, чтобы предоставить вам объективную картину.
Несмотря на привлекательную цену, у виртуального хостинга есть и свои ограничения. Поскольку ресурсы сервера общие, активность «соседей» может повлиять на производительность вашего сайта. Также могут существовать лимиты на нагрузку процессора или использование оперативной памяти. Именно поэтому выбор проверенного провайдера с хорошей репутацией, которого легко найти в нашем рейтинге, особенно важен для стабильной работы вашего проекта.